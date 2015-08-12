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تجديد حبس 9 من عناصر «الاخوان» بالغربية 15 يومًا

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تجديد حبس 9 من عناصر «الاخوان» بالغربية 15 يومًا تجديد حبس 9 من عناصر «الاخوان» بالغربية 15 يومًا

محكمة أرشيفية

قرر المستشار محمد علي سكيكر رئيس محكمة جنايات طنطا الدائرة الثالثة تجديد حبس 9 من عناصر الاخوان الارهابية بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات, بتهم إثارة العنف والتحريض على الشغب وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة أسست على غير أحكام القانون.

كانت قوات الامن بالغربية تمكنت من ضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم اثارة الشغب والتحريض على العنف وقامت قوات الأمن بنقل المتهمين وسط حراسة مشددة لمحبسهم بسجن طنطا العمومى.

وفي نفس السياق قرر مصطفى حمزة رئيس نيابة غرب طنطا الكلية تجديد حبس 13 من عناصر الإخوان الإرهابية بالغربية 15 يوما على ذمة التحقيقات, بتهم إثارة العنف والتحريض على الشغب وتكدير السلم العام .

كانت قوات الأمن بالغربية تمكنت من ضبط المتهمين بناء على قرار النيابة العامة بضبطهم بتهم اثارة الشغب والتحريض على العنف.

أ ش أ

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