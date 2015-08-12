نائب رئيس هيئة قضايا الدولة يعلن ترشحه فى الإنتخابات البرلمانية عن دائرة مشتول السوق بالشرقية

أعلن المستشار أحمد عبدالصادق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والأمين العام السابق للهيئة عن قراره بخوض انتخابات مجلس النواب القادمة عن دائرة مشتول السوق بمحافظة الشرقية .

> وقال عبدالصادق أن قرر الترشح بناء على مطالبة عدد من أهالي وشباب الدائرة له بضرورة خوضه السباق الإنتخابي ، وأضاف أن سيتقدم بطلب إجازة من الهيئة حتي يتسني له الترشح فى الانتخابات التى سيتم إجرائها قبل نهاية العام الجاري .

> وأشار إلى ان مجلس النواب القادم هو الأخطر فى تاريخ مصر النيابة لأنه هو الأول بعد ثورة الثلاثون من يونيو 2013 وأن البرلمان يحتاج إلى نواب يعلمون القانون بشكل جيد حتى يستطيعوا قادرون تحويل مواد الدستور إلى قوانين ، بالاضافة الى ضرورة التواصل الدائم مع المواطنين لتحقيق الشكل الخدمي .

> يذكر أن عبدالصادق كان أصغر أمين عام لهيئة قضايا الدولة وتم ترشيحه لشغل منصب محافظ الإسماعلية فى حركة المحافظين الماضية إلا أن رفض شغل المناصب التنفيذية .