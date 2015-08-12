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بشهادة الأمريكان.. فوائد مذهلة لعصير القصب أهمها ترطيب الجسم من حرارة الجو

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بشهادة الأمريكان.. فوائد مذهلة لعصير القصب أهمها ترطيب الجسم من حرارة الجو بشهادة الأمريكان.. فوائد مذهلة لعصير القصب أهمها ترطيب الجسم من حرارة الجو
فى هذا الجو الحار يتربع عصير القصب على عرش المشروبات الطبيعية الرطبة، لأنه يقلل من حرارة الجسم، كما أنه مهم للجسم لاحتوائه على السكروز والمواد المغذية التى تساعد على تعزيز الصحة.

وهناك بعض الفوائد ليست معروفة للجميع، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى "Health"، والتى تشمل:
>1- يحتوى على الفيتامينات والمعادن، ويعمل على تعزيز المناعة ويحد من الإصابة بالانفلونزا، ويعالج التهاب الحلق.
>2- السكر الموجود فى قصب السكر سكر صحى، لذلك لا داعى للقلق حول مضاعفات السكر فى الدم لدى مرضى السكرى.
>3- يساعد على رفع مستوى السكر فى الدم وإزالة التعب، ومساعدة الذين يعانون من جفاف حاد.
>4- يخفف الحمى بشكل أسرع ويضيف للجسم البروتينات المفقودة لديه.
>5- يساعد فى العلاج من فيروس A.
>6- يمكن أن يساعد فى علاج الإمساك وتعزيز الهضم بسبب احتوائه على البوتاسيوم.
>7- يحسن نظام المناعة.

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مصر 365