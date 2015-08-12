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دراسة بريطانية: نظامنا الغذائى يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب

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دراسة بريطانية: نظامنا الغذائى يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب دراسة بريطانية: نظامنا الغذائى يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة علمية حديثة عن أن اتباع النظام الغذائى الجنوبى الذى يماثل نظامنا الغذائى السائد فى والذى يحتوى على: الدجاج المقلى والشاى والخضار المطبوخ مع اللحوم المصنعة المليئة بالدهون، قد يزيد من فرص الإصابة بنوبة قلبية مميتة.

وقال الباحث الرئيسى جيمس شيكانى، أستاذ علم الأوبئة الغذائية بجامعة ألاباما فى برمنجهام، إن تناول الطعام بشكل منتظم على غرار النظام الغذائى الجنوبى يرتبط مع زيادة خطر 56% للإصابة بالأزمات القلبية، وذلك خلال نحو ست سنوات من الدراسة.
>ومع ذلك، قال شيكانى، إن هناك العديد من الآليات التى تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشمل زيادة المشبعة والنترات فى اللحوم المصنعة والسكر، والتى تزيد نسبة الكولسترول ومقاومة الأنسولين ووزن الجسم، والتى ترتبط بزيادة مخاطر التعرض لأمراض القلب.

ولتأكيد نتائج الدراسة، جمع الفريق بيانات أكثر من 17000 شخص من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، وقارن الباحثون بين النظام الغذائى الجنوبى وأنماط الأنظمة الغذائية الأخرى.

ووجد الباحثون أن النظام الغذائى الجنوبى يحتوى على كمية كبيرة من الدهون والسكر والملح،والتى ترفع فرص الإصابة بأمراض القلب بصورة كبيرة.

وأضاف الباحثون أن اختيار الناس للطعام يستند إلى التأثيرات الثقافية، والعاطفية، والاجتماعية، والاقتصادية والنفسية والفسيولوجية والبيئية.

وقد تم نشر التقرير على الإنترنت فى عدد أغسطس من دورية الدورة الدموية، كما جاءت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".
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مصر 365

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