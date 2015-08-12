الكورتيزون يعجل بالشفاء من الالتهابات الرئوية ويقلل المضاعفات والوفيات

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن العلاج بالكورتيزون قد يعجل بالشفاء لمرضى الالتهاب الرئوية ويخفض من خطر حدوث مضاعفات.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ريد سيمينيك من جامعة ماكماستر فى هاملتون، كندا، إن الكورتيزون يؤدى إلى تغيير مهم فى علاج الالتهاب الرئوى، كما أنه غير مكلف ومتاح بسهولة فى جميع أنحاء العالم.

>وقامت الدراسة الجديدة، وفريق دولى بقيادة Siemieniuk بتحليل بيانات أكثر من 2000 المرضى الذين نقلوا إلى المستشفى لإصابته بالتهاب رئوى.

ووجد الباحثون خلال الدراسة، أن المرضى الذين عولجوا بأدوية الكورتيزون تم شفاؤهم وخروجهم من المستشفى قبل أولئك الذين لم يتلقوا العلاج بالكورتيزون.

وبشكل عام، تشير النتائج إلى أن العلاج بالكورتيزون يمكن أن يقلل من معدلات الوفيات بين مرضى الالتهاب الرئوى من نحو 9% إلى 10%، وذلك وفقًا للدراسة التى نشرت على الإنترنت فى عدد أغسطس فى دورية حوليات الطب الباطني.

>وأضاف الباحثون أن العلاج بالكورتيزون لفترات قصيرة آمن، لكن لفترات طويلة قد يسبب العديد من المشاكل للعظام وللكلى وللكبد، ويستخدم بحرص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السكر من النوع 2 ومرضى الضغط المرتفع.

>وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخرًا عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".