بفرمان من مورينيو .. حرمان طبيبة تشيلسي من حضور المباريات

قرر البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي تشيلسي حرمان إيفا كارنيرو طبيبة الفريق من حضور المباريات بعد ما بدر في لقاء سوانزي.

مورينيو انتقد طبيبة البلوز عقب التعادل مع سوانزي سيتي 2-2 في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي يوم السبت.

وعبر مورينيو عن غضبه بسبب نزول إيفا إلى أرض الملعب في الوقت الضائع، لإسعاف إدين أزار نجم الفريق. وهو ما زاد من النقص العددي لفريقه الذي سعى لتسجيل هدف الفوز.

مورينيو كان يرى أن أزار كان يعاني من كدمة بسيطة، ولا يستدعي الأمر تدخل الجهاز الطبي.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس قرار مورينيو بمنع إيفا من حضور المباريات على أن تُستكمل مهمتها كطبيبة للفريق ولكن في ملعب التدريبات فقط وليس المباريات.

ويستعد تشيلسي لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.