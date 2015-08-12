عمار حسن: جماعة الإخوان جسمٌ بلا عقل.. والنخبة السياسية لا تزال مريضة

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن، إنّ جماعة الإخوان المسلمين جسم بلا عقل، لأنّه ليس لديها خبرات علمية تقدمهم إلى المجتمع.

وأضاف حسن إنّ القوى المدنية كانت أول مسمار في نعش جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع حسن إنّ النخبة السياسية لا تزال مريضة حتى الآن، موضحاً إنّ مصطلح النخبة السياسية أكثر تعرض للتشويه.

وأوضح حسن إنّ جهاز الأمن يقوم بتزويد معظم الإعلاميين بالمعلومات، موضحاً إنّ الشعب هو من أسقط حكم الإخوان في 30 يونيو.

ونوّه حسن إلى إنّ الجيش المصري هو مؤسسة قوية تحمي البلاد، وإنّ القيمة المركزية عند الجيش المصري هي التماسك، لا فتاً إلى أن قانون التظاهر لم يمنع المواطنين من النزول للشارع، وهذه رسالة إلى الحكومة التي وضعت هذا القانون.

ولفت حسن إلى إنّ القوانين في مصر تصدر من خلال الغرف المغلقة، وعدم طرحها إلى الحوار المجتمعي.

وأشار حسن إلى إنّ قانون الخدمة المدنية الجديد لنْ يمنع الوساطة، لذلك أدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إمعان النظر في تظاهرة أمس، مؤكداً أنّ الاحتكام للشارع لن ينتهي.