مجموعة "أوريغين" الجديدة من "كاريرا إي كاريرا"

تمثّل مجموعة "أوريغين" Origen من مجوهرات "كاريرا إي كاريرا" Carrera y Carrera وهج الألماس واللهب الأصيلة للذهب الأبيض والأصفر، ملؤها الطاقة، والتعبير، والروعة والدلالات العميقة. تجسّد النار بصفتها المنشأ والأسطورة والطاقة الإبداعية. إنّها مجوهرات عظيمة من تصميم أبرز الصاغة لدى الدار، حيث يقومون بعزل النار وحرارتها في تحف فنية صغيرة.

أسلوب المجموعة رائد بلمسة قديمة لأشكال فذة متموجة وزاخرة بالطاقة يزيّنها تألق أحجار الجمشت والبرازيوليت. مجوهرات مدهشة باكتنازها قوة النار ولهيبها. تحف فنية تضجّ بالشغف لتوقظ الرغبة في أي امرأة.

"أوريغين" Origen هي مجموعة مكوّنة من خواتم، وقلادات وأقراط تجسّد النار بصفتها المصدر والعنصر الأساسي في تكوين العالم.

أشكال غير متماثلة، ومنحنيات، وحلزونات، وأطر عصية على الزمن. إنها مجموعة مصممة للمرأة الجريئة والمقدامة العازمة. امرأة تتزين بالنار لتعيش حياتها بلا حدود.