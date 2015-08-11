وقت إضافي.. السوبر الأوروبي - برشلونة 4-4 سيفيليا .. بوووووم

يلعب برشلونة مع سيفيليا مباراة كأس السوبر الأوروبي في جورجيا يوم الثلاثاء والتي ينقل FilGoal.com تغطية حية لها.
برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015، وسيفيليا هو بطل الدوري الأوروبي في الموسم نفسه.
تعرف على تفاصيل المباراة والتغييرات والإنذارات من هنا
ق81: كونوبليانكا يسجل التعااادل لسيفيليا.
ق72: كيفين جارميرو يسجل الثالث لسيفيليا من ضربة جزاء.
ق57: رييس يقلص الفارق مجددا لسيفيليا ويسجل الهدف الثاني.
ق53: سواريز يسجل الرابع لبرشلونة بعد خطأ دفاعي.
نهاية الشوط الأول
ق42: رافينيا يسجل الثالث لبرشلونة.
ليونيل ميسي يتعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة الثامنة.
وسجل إيفر بانيجا هدف المباراة الأول بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة الثالثة.