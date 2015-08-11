أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

وقت إضافي.. السوبر الأوروبي - برشلونة 4-4 سيفيليا .. بوووووم

Google+ Print
وقت إضافي.. السوبر الأوروبي - برشلونة 4-4 سيفيليا .. بوووووم وقت إضافي.. السوبر الأوروبي - برشلونة 4-4 سيفيليا .. بوووووم

يلعب برشلونة مع سيفيليا مباراة كأس السوبر الأوروبي في جورجيا يوم الثلاثاء والتي ينقل FilGoal.com تغطية حية لها.

برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015، وسيفيليا هو بطل الدوري الأوروبي في الموسم نفسه.

تعرف على تفاصيل المباراة والتغييرات والإنذارات من هنا

ق81: كونوبليانكا يسجل التعااادل لسيفيليا.

ق72: كيفين جارميرو يسجل الثالث لسيفيليا من ضربة جزاء.

ق57: رييس يقلص الفارق مجددا لسيفيليا ويسجل الهدف الثاني.

ق53: سواريز يسجل الرابع لبرشلونة بعد خطأ دفاعي.

نهاية الشوط الأول

ق42: رافينيا يسجل الثالث لبرشلونة.

ليونيل ميسي يتعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة الثامنة.

وسجل إيفر بانيجا هدف المباراة الأول بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة الثالثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع