وقت إضافي.. السوبر الأوروبي - برشلونة 4-4 سيفيليا .. بوووووم

يلعب برشلونة مع سيفيليا مباراة كأس السوبر الأوروبي في جورجيا يوم الثلاثاء والتي ينقل FilGoal.com تغطية حية لها.

برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015، وسيفيليا هو بطل الدوري الأوروبي في الموسم نفسه.

تعرف على تفاصيل المباراة والتغييرات والإنذارات من هنا

ق81: كونوبليانكا يسجل التعااادل لسيفيليا.

ق72: كيفين جارميرو يسجل الثالث لسيفيليا من ضربة جزاء.

ق57: رييس يقلص الفارق مجددا لسيفيليا ويسجل الهدف الثاني.

ق53: سواريز يسجل الرابع لبرشلونة بعد خطأ دفاعي.

نهاية الشوط الأول

ق42: رافينيا يسجل الثالث لبرشلونة.

ليونيل ميسي يتعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة الثامنة.

وسجل إيفر بانيجا هدف المباراة الأول بتسديدة رائعة من ركلة حرة في الدقيقة الثالثة.