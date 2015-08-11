من المران - تدريبات خاصة لدفاع الأهلي ومبروك يعتمد على أنطوي.. وإيفونا احتياطيا

قسم فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي لاعبي الفريق إلى 3 أقسام خلال مران الفريق مساء الثلاثاء. تقسيم شهد جانب أساسي وأخر احتياطي.

الأهلي يستعد لمواجهة الجونة في دور الـ16 من كأس مصر.

فتحي مبروك قاد مجموعتين من لاعبي الأهلي.

لمجموعة الأولى كانت هي الأساسية بتواجد حسين السيد كظهير أيسر وأحمد فتحي كظهير أيمن إلى جانب ثنائي خط الوسط الدفاعي محمد رزق وحسام غالي بينما جاء عبد الله السعيد ورمضان صبحي خلف ثنائي الهجوم جون أنطوي ومحمد ناجي جدو.

المجموعة الثانية كانت احتياطية وشهدت تواجدت شريف حازم وشريف عبد الفضيل ومحمد هاني وصبري رحيل ومحمد حمدي زكي وهندريك هيلمكه وحسام عاشور وماليك إيفونا.

بينما تولى أحمد أيوب تدريب دفاع الأهلي. فتواجدت مجموعة من اللاعبين وهو سعد سمير ومحمد نجيب وثنائي من الناشئين إلى جانب عماد متعب وأحمد عبد الظاهر وأحمد الشيخ.

وجاءت تعليمات أيوب للدفاع لكيفية قطع الكرات من لاعبي الهجوم قبل وصول الكرة إلى منطقة الـ18. فيضغط الدفاع مبكرا من خارج المنطقة.

إلى جانب تدريبات على قوة الإلتحامات القوية والكرات العالية.

ويواجه الأهلي الجونة مساء الخميس في دور الـ16 من كأس مصر.