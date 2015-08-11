أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: لم يصل أي عرض جديد لرمضان صبحي

Google+ Print
الأهلي: لم يصل أي عرض جديد لرمضان صبحي الأهلي: لم يصل أي عرض جديد لرمضان صبحي

لم يصل لرمضان صبحي النجم الواعد في صفوف الأهلي أي عرض جديد بحسب ما أكده المشرف على قطاع الكرة علاء عبد الصادق.

وتحدث عبد الصادق للصحفيين خلال مران الأهلي اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة في كأس مساء الخميس.

وكانت تقارير قد ذكرت أن فياريال الإسباني أبدى اهتمامه بضم رمضان صبحي بعدما توقف الحديث عن احتمالية انتقال اللاعب لروما الذي قدم عرضا رسميا من قبل إلى الأهلي لقنص الشاب صاحب الـ17 عاما.

وقال عبد الصادق :"لم يصل أي عرض جديد لرمضان صبحي. لا صحة لما تردد عن عرض فياريال الإسباني".

وكان الأهلي قد أبدى مرونة في إمكانية احتراف رمضان صبحي في أوروبا بعد خروج محمود حسن "تريزيجيه" إلى أندرلخت البلجيكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر»

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر

السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر