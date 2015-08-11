الأهلي: لم يصل أي عرض جديد لرمضان صبحي

لم يصل لرمضان صبحي النجم الواعد في صفوف الأهلي أي عرض جديد بحسب ما أكده المشرف على قطاع الكرة علاء عبد الصادق.

وتحدث عبد الصادق للصحفيين خلال مران الأهلي اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الجونة في كأس مصر مساء الخميس.

وكانت تقارير قد ذكرت أن فياريال الإسباني أبدى اهتمامه بضم رمضان صبحي بعدما توقف الحديث عن احتمالية انتقال اللاعب لروما الذي قدم عرضا رسميا من قبل إلى الأهلي لقنص الشاب صاحب الـ17 عاما.

وقال عبد الصادق :"لم يصل أي عرض جديد لرمضان صبحي. لا صحة لما تردد عن عرض فياريال الإسباني".

وكان الأهلي قد أبدى مرونة في إمكانية احتراف رمضان صبحي في أوروبا بعد خروج محمود حسن "تريزيجيه" إلى أندرلخت البلجيكي.