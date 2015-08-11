الأهلي: الآلام تعاود عمرو جمال في ركبة ' الصليبي ' .. واختبار لسليمان وجمعة

عاودت الآلام الركبة التي عانت من قبل بقطع في الرباط الصليبي لركبة عمرو جمال نجم الأهلي بحسب ما أكده الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

الجهاز الطبي للأهلي أكد لعمرو جمال أن شعوره بالآلام طبيعي. وسيخضع اللاعب لفترة تأهيل تمتد لأربعة أيام.

بذلك يغيب المهاجم الدولي عن الأهلي في مباراة الجونة يوم الخميس ضمن مسابقة كأس مصر.

ويأمل الأهلي في أن يصبح اللاعب جاهزا لمواجهة اتحاد الشرطة في حال تفوق الفريق الأحمر على الجونة وعبر لدور الثمانية من المسابقة.

في الإطار ذاته عانى وليد سليمان من كدمة في الكاحل. ويخضع لجلسات استشفاء لسحب التورم الحادث.

اللاعب تحسن. لكن سيخضع اللاعب لاختبار طبي يحدد قدرة مشاركته في مباراة الجونة.

أما صالح جمعة والذي يعاني من كدمة في الجانب الداخلي للركبة غالبا لن يستطيع المشاركة أمام الجونة.