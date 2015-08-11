مبروك يوضح لعبد الصادق وجهة نظره الفنية في المستبعدين من الأهلي

اجتمع علاء عبد الصادق المشرف على قطاع الكرة في الأهلي مع فتحي مبروك المدير الفني للشياطين الحمر لتحديد أسماء المستبعدين من النادي في الموسم المقبل.

وفسر مبروك رؤيته لعلاء عبد الصادق. لماذا يرى فنيا أن الأهلي عليه ترك هؤلاء يرحلون.

وعبد الصادق أوضح للصحفيين بعد مران الأهلي الثلاثاء أن القرار الخاص بالمستبعدين سيظهر يوم الأربعاء أو على أقصى تقدير صباح يوم الخميس.

الأهلي سيلعب أمام الجونة في دور الـ16 من كأس مصر.

وأوضح عبد الصادق أن من سيلعب في مباراة الجونة بالتأكيد لن يستبعد من النادي بعد ذلك.

النادي الأحمر تعاقد مع عدد كبير من النجوم هذا الصيف يتقدمهم ماليك إيفونا من الوداد المغربي وجون أنطوي من الشباب السعودي وأحمد فتحي بعد فسخ عقده مع أم صلال القطري.

وتعاقد الأهلي مع أحمد الشيخ من مصر للمقاصة وصالح جمعة من إنبي ومحمد حمدي زكي بعد انتهاء عقده مع الاتحاد السكندري.