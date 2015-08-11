الأهلي: حتى الآن اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شيء عن أحمد الشيخ

قال علاء عبد الصادق المشرف على قطاع الكرة في الأهلي إن اتحاد الكرة لم يخطر النادي بأي عقوبات على لاعب الفريق أحمد الشيخ.

الأهلي تعاقد رسميا مع أحمد الشيخ في صفقة بلغت 8 ملايين جنيه من مصر للمقاصة.

اللاعب كان قد أقر بأنه وقع للزمالك في وقت سابق، والنادي الأبيض تقدم بشكوى ضد النجم الشاب.

لكن الأهلي يثق في موقفه بأن العقد الذي وقعه اللاعب مع الزمالك كأن لم يكن.

وصرح عبد الصادق للصحفيين "الأهلي ضم اللاعب وسجله ولم يحدث أي شيء".

وتابع "اتحاد الكرة لم يخطرنا بأي شيء يخص اللاعب. وبالتالي هو معنا بدون أي مشاكل ويتدرب بانتظام".