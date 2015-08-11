قرار جمهوري بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس علي مساحة 460 كيلو متر

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

> ونص القرار على اعتبارها منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002، وتعديلاته، الأراضي الواقعة في منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كيلو متر مربع، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضي القوات المسلحة التي تخص شؤون الدفاع عن الدولة، وهي ميناء غرب بورسعيد وميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادي التكنولوجيا، وميناء الأدبية والعين السخنة (أ) و(ب) وميناء العين السخنة، وميناء العريش وميناء الطور، ونصت المادة الثانية من القرار على أن تلحق بالمنطقة الاقتصادية لقناة الموانئ البحرية، وهي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعين السخنة والعريش والطور، ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.