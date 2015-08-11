القبض على المتسبب في وفاة رئيس قسم الانضباط بمديرية أمن البحر الأحمر‎

القت مباحث قسم ثان الغردقة بالتنسيق مع مباحث المرور القبض على سائق السيارة الملاكي التي صدمت العميد مصطفي الشايب رئيس قسم الانضباط بمديرية امن البحر الاحمر وتسببت في وفاته متاثرًا بإصابته.

> كان اللواء عادل تونسي مدير امن البحر الاحمر قد تلقى اخطارًا من العقيد رضا النحاس رئيس مباحث المرور، باصابة العميد مصطفى الشايب في حادث مروري بعد ان صدمته سياره مجهولة وفرت هاربة، امام مكتب بريد الغردقة، وعلى الفور تم تشكيل مجموعة من رجال المباحث وتم القبض على المتهم، وتبين إن المتهم صاحب ورشة دوكو سيارات بشارع السلام.

وتم تشكيل فريق طبي للاشراف على علاج المصاب وانقاذه، الا انه لفظ انفاسه الاخيرة بالمستشفى.

تم التحفظ على المتهم والسيارة، وتقرر احالة المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.