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محمد رمضان: إيقافي عن التمثيل في دراما 2015 كان أكبر عقبة واجهتني

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محمد رمضان: إيقافي عن التمثيل في دراما 2015 كان أكبر عقبة واجهتني محمد رمضان: إيقافي عن التمثيل في دراما 2015 كان أكبر عقبة واجهتني

 

محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، إن الفنان الراحل عمر الشريف، لم يشاهد أفلاماً مصرية خلال الـ15 عاماً الأخيرة باستثناء فيلم “حسن ومرقس”، كاشفًا عن أن الراحل عمر الشريف أوصاه باختيار الأعمال الفنية بعناية دون مجاملة لأحد، مشيرًا إلى أن الراحل عمر الشريف أقام حفلاً لأبطال مسلسل “حنان وحنين”، وأصر على حضوري بملابس شخصية “ابن البواب”، موضحاً أن ذلك المسلسل كان نقطة الارتباط بينه وبين الراحل العالمي عمر الشريف.

وأضاف “رمضان” خلال لقاءه ببرنامج “يحدث في ” الذي يقدم الإعلامي الشريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” الثلاثاء، أحرص على القراءة والإطلاع منذ صغري وقرأت كتاب “الأيام” لطه حسين وأنا في الصف الأول الإعدادي.

وعن فيلمه الجديد “شد أجزاء” قال “رمضان” هو أول فيلم مصري يتم تنظيم عرض خاص له في المغرب، والجمهور المغربي استقلبله بحفاوة بالغة، وشخصية “حبيشة” أثرت فيهم كثيراً، موضحاً أن الكثير يحكمون على شخصيته من خلال أدواره وهذا ظلم كبير له، لافتاً إلى أنه عانى فترة طويلة من الهجوم والانتقاد ولم يقدم أ؛د له نصيحة.

وبشأن قراره إيقافه عن التمثيل في درما 2015 قال “رمضان”، كان أكبر عقبة واجهتني في حياتي الفنية.

وتابع “رمضان” المخرج مجدي أحمد علي رشحني لتجسيد دور عبد الحليم حافظ في صغره في فيلم حليم.

وفي سياق متصل، قال المنتج أحمد السبكي، أن فيلم “شد أجزاء” بطولة النجم محمد رمضان حقق أكثر من 18 مليون جنيه إيرادات حتى الآن، وأن إيرادات الفيلم في السينما هي الدليل على مستوى نجاحه.

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