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ليون يضم الفرنسي فالبوينا

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ليون يضم الفرنسي فالبوينا ليون يضم الفرنسي فالبوينا

قام نادي الإسماعيلي بقيد الوافد الجديد على صفوف الفريق مروان محسن في القائمة الثانية وذلك عقب استلام البطاقة الدولية الخاصة باللاعب.

وترك الإسماعيلي مكانا شاغرا في قائمته للاعب الغاني توريك جبرين الذي تم التعاقد معه لكن لم يستلم النادي البطاقة الدولية الخاصة به.

وكان الإسماعيلي قد قيد في قائمته الثانية في وقت سابق كل من مصطفى عفروتو، سعد حسني، طه عادل، عماد حمدي، وأحمد سمير.

أما القائمة الأولى فقد تضمنت وجود 16 لاعبا من بينهم عمرو السولية الذي انتقل إلى الشعب الإماراتي في وقت سابق.

وعلى ذلك يكون الدراويش قد قيدوا في قائمتهم حتى الآن 23 لاعبا.

يذكر أن الإسماعيلي يفاوض في الوقت الحالي شيكابالا، أحمد عيد عبد الملك، أحمد علي، وصلاح ريكو، للتعاقد معهم أو أي منهم قبل انطلاق الموسم الجديد.

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