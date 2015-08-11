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شمايكل يطالب مانشستر يونايتد بترك دي خيا يرحل

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شمايكل يطالب مانشستر يونايتد بترك دي خيا يرحل شمايكل يطالب مانشستر يونايتد بترك دي خيا يرحل

(إفي): طالب حارس المرمى الدنماركي المعتزل بيتر شمايكل ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم بترك حارسه الإسباني ديفيد دي خيا يرحل، والتعاقد مع الفرنسي هوجو لوريس حارس توتنام.

وفي تصريحات لراديو (Talksport) البريطاني قال شمايكل "أود أن يستمر دي خيا لأنه كان أفضل لاعب في النادي خلال الموسمين الماضيين. في المعتاد لا يجب التفريط في لاعب كهذا، لكن إذا كان يرغب في الرحيل فعلى يونايتد أن يتركه يرحل ويمضي إلى الأمام".

وأضاف أنه من المحزن رؤية ما آلت إليه الأمور حتى انطلاق الموسم الجديد "إذا كان اللاعب غير سعيد، فعلى وكيله والنادي وهو شخصيا التوصل إلى حل".

ولم يقم الهولندي لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد باستدعاء دي خيا (24 عاما) الذي يرتبط بعقد مع الشياطين الحمر يمتد موسما آخر، لأول مباراة في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يرحل الحارس عن صفوف النادي لينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وتشير وسائل إعلام بريطانية إلى أن فان جال يرغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد، مبينة أن الأسماء المطروحة لضمها من بينها الفرنسي لوريس والهولندي ياسبر سيليسن حارس أياكس أمستردام.

وأبدى شمايكل (51 عاما)، الذي دافع عن ألوان مانشستر يونايتد ثمانية مواسم من 1991 حتى 1999 ، دهشته من طرح اسم سيليسن ضمن هذه القائمة ولكنه أكد أن لوريس "هو الخيار الأفضل حال رحيل دي خيا".

ويرى شمايكل أن فان جال لا يثق بشكل كامل في قدرات سيليسن، حيث أنه قام باستبداله عندما كان مدربا لهولندا في مباراة كوستاريكا بدور الثمانية لمونديال 2014 بالبرازيل عندما تم اللجوء إلى ركلات الترجيح وهو ما يعكس عدم ثقته فيه.

وأضاف "فان جال لا يثق 100% في قدرات سيليسن، وأنا لا أريد حارسا كهذا في مانشستر يونايتد. إذا رحل دي خيا أود أن ينضم لوريس. فهو ما يحتاج إليه الفريق كما أن لديه خبرة في البريميرليج".

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