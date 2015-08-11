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اتحاد الكرة لـ في الجول: بالمعطيات الحالية الدوري الجديد سيتأخر

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اتحاد الكرة لـ في الجول: بالمعطيات الحالية الدوري الجديد سيتأخر اتحاد الكرة لـ في الجول: بالمعطيات الحالية الدوري الجديد سيتأخر

اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي 5 صفقات جديدة في قائمة الفريق لمواجهة سموحة.

الإسماعيلي يواجه سموحة يوم الأربعاء في دور ربع النهائي من كأس .

وضم ميدو كلا من أحمد سمير وعماد حمدي وطه عادل وسعد حسني ومصطفى عفروتو.

وضم ميدو 20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة. وجاءت على النجو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدي.

الدفاع: شوقي السعيد – عماد حمدي – طه عادل – أحمد سمير – بهاء مجدي – عبد الرحمن حسان – سعد حسنى – كريم الضو – باهر المحمدي.

الوسط: محمود متولي – حسنى عبد ربه – أحمد سمير فرج – إبراهيم حسن – مصطفى عفروتو – محمود حمد.

الهجوم: شكري نجيب – بناهيني – كينيث.

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