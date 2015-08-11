اتحاد الكرة لـ في الجول: بالمعطيات الحالية الدوري الجديد سيتأخر

اختار أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي الإسماعيلي 5 صفقات جديدة في قائمة الفريق لمواجهة سموحة.

الإسماعيلي يواجه سموحة يوم الأربعاء في دور ربع النهائي من كأس مصر.

وضم ميدو كلا من أحمد سمير وعماد حمدي وطه عادل وسعد حسني ومصطفى عفروتو.

وضم ميدو 20 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة. وجاءت على النجو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد مجدي.

الدفاع: شوقي السعيد – عماد حمدي – طه عادل – أحمد سمير – بهاء مجدي – عبد الرحمن حسان – سعد حسنى – كريم الضو – باهر المحمدي.

الوسط: محمود متولي – حسنى عبد ربه – أحمد سمير فرج – إبراهيم حسن – مصطفى عفروتو – محمود حمد.

الهجوم: شكري نجيب – بناهيني – كينيث.