وفد الفيوم يكرم أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى فى احتفالية كبيرة

أقام حزب الوفد بالفيوم احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الثانوية العامة والتعليم الفنى بالمحافظة، الذين حققوا مراكز متميزة على مستوى الجمهورية، شهدها الدكتور صابر عطا، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومحمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعوض محمد عوض، السكرتير العام للجنة الوفد بالفيوم، ومساعد أحمد مساعد نائب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، ومجدى حسين مدير الإدارة التعليمية بمركز أبشواى وعدد كبير من قيادات حزب الوفد والأحزاب بالمحافظة.

وخلال الاحتفال أكد محمود أبو الغيط، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التفوق والتميز، الذى حققته محافظة الفيوم هذا العام بحصول 3 طلاب وطالبات على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة و7 طلاب فى التعليم الفنى من بين العشرة الأوائل بنسبة 70% هو نتاج تكامل بين المدارس والمعلمين والأسرة، بالإضافة إلى الطالب، وأن الفيوم كان لها تميز آخر فى الأنشطة الطلابية، والتى حققت فيها المركز الأول على مستوى الجمهورية، وقدم التهنئة للطلاب والطالبات المتفوقات وأسرهم، كما قدم الشكر للقائمين على العملية التعليمية فى الفيوم، وأثنى على حزب الوفد، الذى أقام الاحتفال لتكريم أبناء المحافظة المتفوقين.

وقال الدكتور صابر عطا، رئيس لجنة الوفد بالفيوم، إن هذا الاحتفال الذى تقيمه لجنة الوفد هو جزء بسيط من التقدير لأبنائنا الطلاب المتفوقين، وأيضًا القائمون على التعليم بالمحافظة.

وتم خلال الاحتفالية إلقاء قصائد شعرية، وقدم الطفل الوفدى البراء أحمد عيسى أغنية "بلدنا فى القلوب متشاله"، وفى نهاية الاحتفال تم إهداء درع الوفد إلى وكيل وزارة التربية والتعليم ونائب رئيس مجلس الأمناء وتكريم الطلاب المتفوقين بإهدائهم الدروع وشهادات التقدير وجوائز مالية عينية للمتفوقين فى الثانوية العامة وهم كل:

نانسى عبد الرؤوف أحمد، وإسراء مصطفى كمال على، وأحمد عادل فتحى، والذين حققوا المركز الثانى على مستوى الجمهورية بمجموع 409 ونصف درجة فى القسم العلمى "علوم ورياضيات"، وهند محمد أشرف، وآلاء عبد التواب صبرة أوائل القسم الأدبى بالمحافظة بمجموع 404 درجات وتكريم ابنة حزب الوفد علا سيد الشورة الحاصلة على مجموع 406 درجات علمية علوم، كما تم تكريم أوائل التعليم الفنى وهم إسراء مصطفى عثمان أول الجمهورية فى نظام التعليم المزدوج وهاجر محمد عبد الجواد الأول مكرر والطالبة إسلام محمد على عزوز، ثانى الجمهورية، "نظام الثلاث سنوات وأسماء جمال حميدة الثانى مكرر وصابرين صلاح أنور والحاصلة على المركز الثالث، وغادة محمود فتحى الرابع، وإسراء عمر أحمد السادس، بالإضافة إلى تكريم الطالب معاذ محمد مصطفى، والذى اخترع موتورًا يعمل بالمياه.

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