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القبض على مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة أثناء تلقيه رشوة من سيدة

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القبض على مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة أثناء تلقيه رشوة من سيدة القبض على مدير مكتب تموين بشبرا الخيمة أثناء تلقيه رشوة من سيدة
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالقليوبية من القبض على مديرمكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة، أثناء تلقيه رشوة من سيدة، وتم إخطار النيابة العامة، وتولى محمد الشيخ، وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة،التحقيقات برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

كانت معلومات وصلت لجمال السيد وكيل وزارة بالقليوبية، حول تلقى" فتحى. ع. ج" - مدير مكتب تموين بيجام بشبرا الخيمة رشوة من سيدة مقابل إنهاء إجراءات رخصة بقال تموين لها بالمخالفة للقانون فأخطر الرقابة الإدارية، وتم تسجيل المكالمات وتصوير الواقعة، وتمكن العميد خالد حجاب والمقدم أحمد مبارك من ضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
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مصر 365

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