مدير أمن مطروح يستقبل السياح الإيطاليين بالهدايا التذكارية والورود

استقبل مدير أمن مطروح، اللواء هشام لطفى، وضباط تأمين الأفواج السياحية، السياح الإيطاليين فور وصولهم لمطار مرسى مطروح الدولى، بالهدايا التذكارية والورود.

وأوضح مدير الأمن أن ما قام به الضباط انعكس على السائحين بالشعور بالسعادة والطمأنينة، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزير الداخلية، لما لمسوه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وشدد على تفعيل الخدمات الأمنية المعينة لتأمين السائحين، وإشعارهم بترحيب المحافظة بهم، لبث روح السلام والطمأنينة فى نفوس ضيوف مصر الكرام.

وفى سياق آخر، زار مدير أمن مطروح، يرافقه عدد من قيادات المديرية، قوات الأمن أثناء التدريب بمقر إدارة قوات الأمن بمنطقة الريفية فى مدينة مرسى مطروح.

وأكد ضرورة الحيادية وشدة اليقظة والمواجهة الحاسمة لأى خروج عن الشرعية، بالإضافة لإجراء بروفة للقوات المشاركة فى تأمين الأهداف والمنشآت المهمة والحيوية، لتحقيق الأمان لبلدنا الغالية مصر، كما قام بتكريم عدد من الأفراد والمجندين، لجهدهم المبذول خلال الفترة الأخيرة.

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