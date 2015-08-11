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ليون يضم الفرنسي فالبوينا

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ليون يضم الفرنسي فالبوينا ليون يضم الفرنسي فالبوينا

(إفي): أعلن نادي أوليمبيك ليون الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع لاعب منتخب (الديوك) ماتيو فالبوينا من صفوف دينامو موسكو الروسي، في صفقة قدرتها وسائل الإعلام بما يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو.

وانضم فالبوينا صاحب الـ30 عاما إلى ليون لثلاثة مواسم مقبلة، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة (ليكيب)، قبل أن يتم تقديم اللاعب لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء.

وخضع اللاعب لفحص طبي مع ليون صباح الثلاثاء، وبهذا الاتفاق يعود مجددا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي، بعد أن لعب لمارسيليا بين عامي 2006 و2014.

وكان فالبوينا قد انضم إلى دينامو موسكو لثلاثة مواسم في أغسطس 2014 قادما من مارسيليا، بعقد قالت وسائل الإعلام الروسية إن وقتها إن لاعب الوسط الدولي القصير حصل بموجبه على عشرة ملايين يورو في الموسم، فيما نال ناديه السابق سبعة ملايين.

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