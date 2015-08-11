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مدير عام التفتيش على اللحوم: « صعق الحيوانات بالكهرباء غير آدمي وليس له علاقة بالدين‎ »

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مدير عام التفتيش على اللحوم: « صعق الحيوانات بالكهرباء غير آدمي وليس له علاقة بالدين‎ » مدير عام التفتيش على اللحوم: « صعق الحيوانات بالكهرباء غير آدمي وليس له علاقة بالدين‎ »

لطفي شاور

أكد دكتور لطفي شاور مدير عام التفتيش على اللحوم والمجازر بالسويس أن الكويت تعتمد على الصعق بالكهرباء لذبح المواشي.

وأضاف شاور في مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من مانشيت أن عمان أيضا تعتمد على هذه الطريقة وهي لا تمت للإسلام والشريعة بصلة ويحاول البعض تطبيق هذة الطريقة في موضحًا أن هناك محاولات لإجبار الأزهر على الموافقة لتطبيق هذه الطريقة مشيرًا إلى أن ديننا الاسلامي رحيما بالحيوان وصعق الحيوانات بالكهرباء غير آدمي ولا علاقة له بالدين.

كما أكد شاور أن الهدف من صعق الحيوانات قبل ذبحها توفير العمالة وتسائل هل سنناقش ربنا في الشريعة التي فرضها وكشف أن عملية الصعق تؤدي إلى تجمد الدم بالحيوانات .

 

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