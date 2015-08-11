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محافظ شمال سيناء : حصر المرحلة الثالثة من المنطقة الحدودية تمهيدا لإخلائها

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محافظ شمال سيناء : حصر المرحلة الثالثة من المنطقة الحدودية تمهيدا لإخلائها محافظ شمال سيناء : حصر المرحلة الثالثة من المنطقة الحدودية تمهيدا لإخلائها

أكد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أنه تم الانتهاء من حصر مبانى ومنشآت المرحلة الثالثة من المنطقة الحدودية برفح تمهيدا لاخلائها.

وقال المحافظ – فى تصريح له اليوم الثلاثاء – إن هناك 1215 منزلا و 40 منشأة حكومية فى هذه المرحلة , وجارى تحديد القيمة التعويضية عن المبانى كما يتم صرف المساعدات المالية لأصحاب المهن والحرف التى أضيرت بسبب الاخلاء من أصحاب الأنشطة الاقتصادية التجارية والحرفية المرخصة والعمال المؤمن عليهم في المنشآت الاقتصادية التجارية والحرفية.

وأضاف أنه تم أيضا الإتهاء من صرف تعويضات المرحلة الأولى بمبلغ 286 مليون جنيه عن 837 منزلا , والمرحلة الثانية بإجمالى مبلغ 370 مليون جنيه عن 1220 منزلا .. وذلك بخلاف ما يتم صرفه للمضارين من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمحال التجارية وأصحاب المعاشات الضمانية والتأمينية البسيطة لتعويضهم عن أعمالهم السابقة , مشيرا إلى أنه سيتم صرف تعويضات المرحلة الثالثة بعد الإنتهاء من اخلائها .

ولفت اللواء حرحور إلى أنه سيتم انشاء مدينة رفح الجديدة خلف المنطقة العازلة لإعادة توطين السكان فيها , وأنها ستكون مدينة عمرانية جديدة بها جميع المرافق والخدمات ومزودة بمنطقة حرفية متنوعة.

يذكر أنه يتم صرف التعويضات المالية بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المبانى الخرسانية و700 جنيه عن المتر المربع من المبانى ذات الحوائط الحاملة مضافا اليهما صرف مبلغ 100 جنيه عن المتر المربع المقام عليه المبنى , ومبلغ 1500 جنيه كاعانة عاجلة لايجاد مسكن بديل ( بالنسبة للمرحلة الثانية ) و 900 جنيه ( بالنسبة للمرحلة الأولى ).

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