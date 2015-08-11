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بالفيديو…«الأرصاد»: مصر لم تشهد هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة منذ 1978

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بالفيديو…«الأرصاد»: مصر لم تشهد هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة منذ 1978 بالفيديو…«الأرصاد»: مصر لم تشهد هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة منذ 1978

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن « لم تشهد هذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة منذ عام 1978».

وأضاف «عبدالعال»، في حواره لبرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن سبب الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة الذي تشهده مصر حاليا هو تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي المحمل برياح شديدة السخونة والذي تسهم بدرجة كبيرة في ارتفاع درجات الحرارة .

وأوضح أن «تأثير هذه الموجة سيستمر حتى نهاية اغسطس الجاري، وسيشعر المواطن بتحسن تدريجي فيها في أواخر أغسطس».

وأكد أن هناك موجة حارة أخرى تصرب مصر بعد الموجة الحالية، إذ تتأثر البلاد بمنخفض «أزورس هاي» والذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة مرة أخرى.

 

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