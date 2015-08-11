أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

إسرائيل تلغي قانون احتجاز المهاجرين غير الشرعيين «دون محاكمة»

Google+ Print
إسرائيل تلغي قانون احتجاز المهاجرين غير الشرعيين «دون محاكمة» إسرائيل تلغي قانون احتجاز المهاجرين غير الشرعيين «دون محاكمة»

المحكمة الاسرائيلية العليا

ألغت المحكمة الاسرائيلية العليا الثلاثاء بندا في قانون أقره البرلمان يسمح باحتجاز مهاجرين غير شرعيين حتى عشرين شهرا من دون محاكمة، وفق ما افادت مصادر قضائية.

وهذا القانون الذي اقر في ديسمبر ابان ولاية السابقة لبنيامين نتنياهو، ينص على امكان اعتقال اي شخص يدخل اسرائيل في شكل غير قانوني في سجن ساهارونيم حتى ثلاثة اشهر قبل ان يتم نقله الى مركز هولوت لفترة قد تمتد الى عشرين شهرا. ويقع الموقعان في صحراء النقب (جنوب).

وهي المرة الثالثة في عامين التى تلغي فيها المحكمة العليا بنودا مماثلة حول الاحتجاز الطويل للمهاجرين، وغالبيتهم افارقة.

واعتبرت المحكمة ان فترة الاشهر العشرين “مبالغ فيها”، داعية ايضا الى وجوب الافراج بعد اسبوعين عن المهاجرين الذين يحتجزون لاكثر من عام في ساهارونيم.وصادقت المحكمة على البنود الاخرى في القانون.

وبحسب احصاءات اسرائيلية رسمية، فان نحو خمسين الف افريقي موجودون في البلاد في شكل غير قانوني معظمهم اريتريون ومن جنوب السودان.

وغالبية المهاجرين غير المعتقلين يقيمون في مناطق فقيرة في جنوب تل ابيب، حيث جرت في الاعوام الاخيرة تظاهرات عدة احتجاجا على وجودهم.

واكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر 2014 ان اسرائيل اجبرت نحو سبعة الاف مهاجر اريتري وسوداني على العودة الى بلدانهم، حيث تعرض بعضهم للاضطهاد.

 

أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"