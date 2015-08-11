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بدء المعسكر الصيفى لتجميل وتطوير شواطئ طور سيناء

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بدء المعسكر الصيفى لتجميل وتطوير شواطئ طور سيناء بدء المعسكر الصيفى لتجميل وتطوير شواطئ طور سيناء
قال المحاسب فوزى همام، رئيس مدينة طور سيناء، إن المعسكر الصيفى بدء اليوم بمشاركة عشرات من الشباب، موضحًا أنه تم تقسيم المدينة إلى قطاعات وكل مسئول يتولى أحد القطاعات حيث قاد على الشحات نائب رئيس المدينة فريق عمل لتقليم الأشجار وإزالة المخلفات الموجودة بالقرب من الشواطئ.

همام أكد أن المعسكر مدته شهران تبدأ من اليوم وتشمل كل الأحياء والشوارع خاصة كورنيش المدينة حيث تم دهان الأرصفة والبلدورات وإضاءة الأعمدة وقص الأشجار ليكون الشاطئ والكورنيش على استعداد لاستقبال الزوار، وتعهد همام بتحويل المدينة إلى مزار سياحى حال توافر اعتمادات مالية تليق بعاصمة المحافظة.

وشارك الشباب فى أعمال وتطوير فعاليات المعسكر الصيفى بمدينة طور سيناء منطقة شاطئ طور سيناء ومنطقة مجمع المصالح وشملت الأعمال تلوين بلدروات وإنارة أعمدة الكهرباء وتقليم الأشجار وإزالة أكوام التراب والقمامة القريبة من الشواطئ.

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