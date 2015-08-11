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"معرض للكتب" فى بيت ثقافة دهب بجنوب سيناء

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"معرض للكتب" فى بيت ثقافة دهب بجنوب سيناء "معرض للكتب" فى بيت ثقافة دهب بجنوب سيناء
نظم فرع ثقافة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء معرضاً لبيع كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك ببيت ثقافة دهب بمدينة دهب تحت إشراف عزت يحيى مدير البيت ضمن فعاليات صيف ولادنا واحتفالاً بافتتاح قناة السويس الجديدة حلم المصريين.

أشار أمل عبدالله مدير عام الفرع الى أن معرض إصدارات الهيئة بدهب يتكون من1089 كتاب
>وأكثر من 75 عنوان من الكتب المميزة .

وأوضح الباحث سعيد الهمشرى رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى أن الإحتفالات بإفتتاح قناة السويس الجديدة تتضمن العديد من معارض الكتب لإصدارات الهيئة بجميع المكتبات العامة بالإقليم .
>وأضاف الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس هيئة قصور الثقافة بأن الهيئة أعدت معرض بكل بقع من المحروسة بمناسبة الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

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