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حملة نظافة بمشاركة المجتمع المدنى والمواطنين فى فايد بالإسماعيلية

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حملة نظافة بمشاركة المجتمع المدنى والمواطنين فى فايد بالإسماعيلية حملة نظافة بمشاركة المجتمع المدنى والمواطنين فى فايد بالإسماعيلية
أعلن أشرف فؤاد مصطفى، رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة مكبرة فى مجال النظافة العامة ورفع كل تراكمات القمامة والرتش بمختلف أنحاء المدينة والتى شملت مختلف القطاعات وشارك فى الحملة القرى الخمس التابعة للمركز والمدينة بالمعدات والآليات والعمال.

واستمرت الحملة التى تعمل على أنغام الأغانى الوطنية التى رفعت من الروح المعنوية للعاملين وذلك تحت إشراف رئيس المركز والمدينة وبحضور الدكتور جـلال عـبـد الكريم عبد الحميد نائب رئيس المركز والمدينة وبدعم من المجتمع المدنى، حيث جابت الحملة مختلف الشوارع الفرعية والجانبية ليعاد لمدينة فايد رونقها الجمالى كمدينة سياحية جاذبة ذات للضيوف والزوار من مختلف المحافظات وعلى مستوى عال من الكفاءة والفاعلية.

وعلى جانب آخر قام فريق العاملين فى مجال المسطحات الخضراء بحصر جميع المسطحات القديمة المتواجدة بالفعل تمهيدًا لرفع كفاءتها وتزويد المسطحات الأخرى بما يتناسب مع حالة المدينة لكونها مدينة سياحية.

كما قام فريق الكهرباء بعمل صيانة شاملة فى مختلف الأعمدة المتواجدة بالطريق الصحراوى وحصر لجميع المناطق الأكثر احتياجًا تمهيدًا لدعمها بالكشافات والإنارة العامة من خلال خطة موضوعة.

كما تم رفع الإشغالات المتواجدة فى وسط البلد (الميدان الرئيسى) تمهيدًا لرفع كفاءة الميدان وإعادة وجهه الحضارى.

كما تم حصر جميع الإشغالات تمهيدًا لإزالتها وسوف تقوم المدينة بتكرار هذه الحملات خلال الأسابيع المقبلة بشكل متكرر للحفاظ على ما تم من مكتسبات فى مختلف المجالات لتحقيق حالة من الرضى المجتمعى لدى المواطن والتوازن المطلوب بين مقدم الخدمة ومتلقيها.

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مصر 365