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خالد صلاح ناعيا نور الشريف: كان فيلسوف سينما المستضعفين فى الأرض

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خالد صلاح ناعيا نور الشريف: كان فيلسوف سينما المستضعفين فى الأرض خالد صلاح ناعيا نور الشريف: كان فيلسوف سينما المستضعفين فى الأرض
نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، الفنان الكبير نور الشريف، الذى وافته المنية عصر اليوم عن عمر يناهز 69 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، قائلاً: "نور الشريف ليس فنانا فحسب ولكن كان فيلسوف سينما المستضعفين فى الأرض".

وأضاف خالد صلاح، عبر برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الفنان الراحل لم يتورط فى "الهلس" مثلما ينجرف الكثير من الفنانين حالياً إليه تحت تأثير الضغط المالى أو غيره من هذه الضغوط، مشيرا إلى أن الفنان الراحل كان لديه رؤية طوال الوقت ورسالة حقيقية يؤديها داخل السينما المصرية، ولم تخل تلك الأدوار من المتعة للمشاهدين.
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