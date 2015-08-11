الكهرباء: قدرات إضافية للمحطات لعدم انقطاع التيار بسبب الموجة الحارة

ناشد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين ترشيد الكهرباء فى الفترة القادمة لتخفيف الأحمال على محطات الكهرباء حتى انتهاء الموجة الحارة.. مؤكدا أن ارتفاع درجة الحرارة تسبب فى قطع الكهرباء بالقاهرة الكبرى.

وأضاف اليمانى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أنه تم إعادة الكهرباء للمترو بعد انقطاعه بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مضيفا أن هناك زيادة قدرات إضافية لمحطات الكهرباء لعدم تكرار انقطاع التيار أثناء الموجة الحارة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن هناك تطويرا فى شبكات الكهرباء يصل تمويله إلى مليارات، مضيفا أن 43% من أحمال الكهرباء ناتجة عن التحميل الزائد بسبب موجة الحر الشديدة.