حافظ سلامة: شاركت في تحرير القناة ومحافظ السويس تجاهلتني من دعوة حضور الافتتاح

قال الشيخ حافظ سلامة أحد أبطال المقاومة الشعبية بالسويس إنه فوجئ يوم الخميس 6 أغسطس، يوم أفتتاح القناة الجديدة بتجاهل محافظة السويس له، وعدم توجيه دعوة له للحضور في الوقت الذي تناسي الجميع دوره، وإنه شارك من قبل في تحرير شرق القناة.

أضاف سلامة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إنه فوجئ بوفود تأتي إليه وتليفونات يستفسرون أصحابها عن صحته بعد إن شاع أنني تغيبت عن وفد المشاركين في الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة بسبب وعكة صحية واعتذاري عن تلبية الدعوة بسبب هذه الوعكة، من حضر إلى شاهدني أمام شاشة التليفزيون اُتباع برنامج هذا الاحتفال ولكني أرت إن أهمس في أذن الذين تم لهم الاختيار والمشاركين من المحافظات الأخرى، إن حافظ سلامة كان له دور في تحرير قناة السويس من شرقها إلى غربها.

تابع إنه يوم مقاومة الإنجليز المحتلين للقناة بأسرها بالأعمال الفدائية حينذاك كان قائد التصدي للقوات البريطانية في منطقة المثلث مع النقيب محمد البلكيني ومحمد النفياوي، في الوقت الذي كان فيه النقيب مصطفى رفعت يوم 25 يناير يتصدى للقوات المسلحة البريطانية في الإسماعيلية .

أضاف إنه كان له دور بارز في كل الاحداث السياسية، وكان يؤدي دوراً رئيساً خلال الفترة من 23-28 أكتوبر 1973م، عندما نجحت قوات المقاومة الشعبية بالتعاون مع عناصر من القوات المسلحة في صد هجمات العدو الإسرائيلي وإفشال خططه من أجل احتلال المدينة الباسلة”.

أختتم سلامه بيانه إنه يهمس في أذن المسئولين عن افتتاح القناة أين الأبطال الحقيقيين الذين شاركوا في الحفاظ وحماية القناة بالتواجد يوم الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.