أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تخصيص 200 ألف جنية لمشروعات الكهرباء بالوادي الجديد

Google+ Print
تخصيص 200 ألف جنية لمشروعات الكهرباء بالوادي الجديد تخصيص 200 ألف جنية لمشروعات الكهرباء بالوادي الجديد

أرشيفية

صرح سيد محمود رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد ، أن الوحدة المحلية لقرى الموهوب بمركز الداخلة بالوادي الجديد في تنفيذ خطة التنمية الموحدة للعام المالي 2015/2016 والتي بلغت اعتماداتها أربعمائة الف.

وقال أنه تم تخصيص 200 ألف جنية لمشروعات الكهرباء ، حيث تم تركيب محول إضافي بتقسيم عبد القادر بتكلفة قدرها 90 ألف جنيه ، هذا بالإضافة إلى تركيب 20 عمود جهد منخفض كما تم تخصيص 180 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة حيث يتم تجميل مداخل القرية ، وشراء صناديق لتسهيل عمليات جمع القمامة على عمال النظافة ، هذا بالإضافة الى عمليات التشجير والري المطور لها .

وأضاف أنه تم تخصيص 20 الف جنيه للأثاث لشراء اجهزة حاسب إلى وأدوات مكتبية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا