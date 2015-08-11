تخصيص 200 ألف جنية لمشروعات الكهرباء بالوادي الجديد

صرح سيد محمود رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد ، أن الوحدة المحلية لقرى الموهوب بمركز الداخلة بالوادي الجديد في تنفيذ خطة التنمية الموحدة للعام المالي 2015/2016 والتي بلغت اعتماداتها أربعمائة الف.

وقال أنه تم تخصيص 200 ألف جنية لمشروعات الكهرباء ، حيث تم تركيب محول إضافي بتقسيم عبد القادر بتكلفة قدرها 90 ألف جنيه ، هذا بالإضافة إلى تركيب 20 عمود جهد منخفض كما تم تخصيص 180 ألف جنيه لمشروعات تحسين البيئة حيث يتم تجميل مداخل القرية ، وشراء صناديق لتسهيل عمليات جمع القمامة على عمال النظافة ، هذا بالإضافة الى عمليات التشجير والري المطور لها .

وأضاف أنه تم تخصيص 20 الف جنيه للأثاث لشراء اجهزة حاسب إلى وأدوات مكتبية .