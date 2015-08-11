الموافقة على فتح 39 مخبز جديد بالقرى والمناطق المحرومة بالإسماعيلية‎

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة على إنشاء عدد 39 مخبزا جديدا لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالقرى والتوابع والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها موزعة بواقع 6 مخابز بنطاق مركز الإسماعيلية و8 مخابز بمركز ومدينة القصاصين و6 مخابز بمركز ومدينة أبو صوير و6 مخابز بالقنطرة غرب وخمسة مخابز بالقنطرة شرق وخمسة مخابز بمركز ومدينة فايد و3 مخابز بالتل الكبير .

> جاء ذلك خلال إجتماع محافظ الإسماعيلية بأعضاء اللجنة العليا للمخابز بحضور اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام مديرية التموين والتجارة ورئيس مباحث التموين ورئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية للمحافظة .

> وخلال الإجتماع تم إستعراض ومناقشة التقرير الخاص بعرض بيان الطلبات المقدمة لفتح المخابز الجديدة بالقرى والتوابع والمناطق المحرومة وقد بلغ عدد المتقدمين 60 طلبا تم الموافقة على عدد 39 طلب منهم وفقا لمطابقة الشروط والمعايير .

> وقد أكد محافظ الاسماعيلية خلال الاجتماع على أن الحصول على رغيف الخبز الجيد والمطابق للمواصفات هو حق آصيل لكل مواطن وأنه يسعى جاهدا للعمل على وصول الخبز المدعم لمستحقيه من المواطنيين البسطاء ومحدودى الدخل بصفة خاصة .