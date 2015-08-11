وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية سيقضي على الرشوة والمحسوبية

قال الدكتورأشرف العربي وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أقرته الحكومة بهدف اصلاح الجهاز الاداري للدولة، الذي شهد انتكاسة وتدهور بل وترهل منذ عقود طويلة، حتى نستطيع بناء مصر الجديدة، ننجح من خلالها احداث تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة .

وقال العربي، من خلال مقابلة تليفزيونية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على شبكة تليفزيون الحياة، مع الاعلامية لبني عسل، أن القانون الجديد، سيقضي على الرشوة والمحسوبية والفساد الذي شكى منه المواطنين بخصوص التعينات في الدولة، بحيث يكون التعيين على أساس الكفاءه دون أى اعتبار للمحسوبية.