محمد بن زايد يزور أسرتي الشهيدين الحبسي والشحي

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة الى منزل أسرة الشهيد خالد محمد عبدالله الشحي ومنزل اسرة الشهيد فاهم سعيد احمد الحبسي اللذين استشهدا أثناء تأديتهما واجبهما الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" للتحالف العربي للوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته الشرعية.

والتقى سموه أبناء وعائلة الشهيدين وذويهما خلال الزيارة التي قام بها اليوم الى منزلي الاسرتين في مدينة رأس الخيمة ومنطقة السيح بالإمارة.

واعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن تعازيه ومواساته لأفراد وذوي الاسرتين وتبادل معهم الأحاديث ..مؤكدا لهم اعتزازه وفخره بما قدمه شهداء الوطن وشهداء الواجب.

وقال سموه أثناء حديثه لذوي الشهيدين " ان الكلمات مهما بلغت مداها فلن تفي حقهما وحق اخوانهما الأبطال الذين نالوا قبلهم شرف الشهادة في ساحات العز والكرامة والمجد وحفروا أسماءهم في ذاكرة الوطن وفي وجداننا وقلوبنا جميعا بما قدموه في سبيل واجبهم الوطني والانساني " ..سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم جميعا بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا ويلهم اهاليهم وذويهم الصبر والسلوان.

واكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وستظل وفية لمبادئ الاخوة العربية وستقف كعهدها دائما الى جانب الاشقاء في نجدتهم ونصرة قضاياهم العادلة وتتصدى معهم لكافة المخاطر والتهديدات التي تستهدف كيانهم وسيادتهم وسلامة الشعوب العربية ..مشددا سموه على ان تضحيات شهدائنا ودمائهم الزكية كانت ابلغ رسالة باننا لا نساوم على امننا واستقرارنا وسلامة شعوبنا وباننا سنواجه بتعاون الاشقاء بكل حزم كافة المخططات والاطماع والتحديات المحيطة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "ان فخر الامارات يزيد ويعلوا بأمهات وأباء وأسر تفتخر بأبنائها وترفع رؤوسها عاليا شامخة تزهو عزا وشرفا وحبا بما سطروه من امجاد في ميادين البذل والعطاء والتضحية".

واضاف سموه ان التلاحم والتكاتف الذي يسود شعب الامارات وما يجمعه مع قيادته من ترابط وتماسك يبرهن للجميع مقدار الانتماء والولاء والحب الكبير الذي يحمله أبناء الامارات البررة في سبيل رفعة الوطن واعلاء رايته خفاقة في ميادين العز والمجد ومراتب العلا والتقدم.

رافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس اركان القوات المسلحة والفريق الركن جمعة احمد البواردي المستشار العسكري لصاحب السمو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.