بالصور.. محافظ الإسماعيلية فى زيارة مفاجئة للمستشفى العام

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بزيارة ميدانية مفاجئة للمستشفى العام، يرافقه الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين مصطفى، مدير عام المستشفى، والتى قام خلالها بتفقد ومتابعة سير وانتظام العمل بالمستشفى.

كما تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، وقسم الغسيل الكلوى للوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التى تقدم للمرضى والمترددين على المستشفى، كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ للمكتب الذى خصص للمحافظ داخل المستشفى ليتابع من خلاله سير وانتظام العمل وأعمال التطوير الشامل لكل أقسام المستشفى والتواصل مع المرضى والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وتأكيداته بشأن البدء فى تنفيذ خطة التطوير الشامل لمستشفى الإسماعيلية العام، ليكون نموذجا للمستشفيات الحكومية المتطورة على مستوى محافظات الجمهورية ضمن خطة الدولة لتخصيص مستشفى نموذجى متطور بكل محافظة.

>وخلال الزيارة التقى المحافظ بعدد كبير من المرضى ونزلاء المستشفى، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بالعمل على تلبيتها فى أسرع وقت ممكن، وفى إطار الإمكانيات المتاحة، مؤكدا أنه لن يألو جهدا فى الإسراع فى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى الأداء فى الخدمات الطبية، وقد أكد المحافظ على جميع الأطباء والتمريض والإداريين بحسن معاملة واستقبال المرضى وذويهم والعمل على راحتهم باعتبار أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن.



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