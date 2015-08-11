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عدد أغسطس لجريدة "كفر الشيخ":العمرة لرئيس القرية المتميز والإقالة للمتكاسل

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فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لتبنى الصحف الإقليمية، ينشر الموقع العدد الجديد لشهر أغسطس لجريدة "كفر الشيخ"، إذ تنشر ملفا كاملا عن قناة السويس الجديدة تحت عنوان "زغرودة حلوة رنت فى بلدنا.. بتفرح.. والرئيس: قدمنا الصورة الحقيقية للإسلام السمح.. وأهل الشر لن يؤذونا".

وأجرت الصحيفة عددًا من الحوارات، والقصص مع أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية فى قرى ومدن المحافظة.

وأبرزت الجريدة تصريحات محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدى، لرؤساء القرى: "العمرة لرئيس القرية المتميز والإقالة للمتكاسل"، فيما رصدت الجريدة فوز مدن كفر الشيخ والبرلس ودسوق كأفضل مدن بالمحافظة فيما فازت قرى تيدا ود قميرا وابشان كافضل قرى نموذجية ".


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اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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