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تعرّفي معنا إلى الأحذية الأكثر أنوثة على الإطلاق!

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تعرّفي معنا إلى الأحذية الأكثر أنوثة على الإطلاق! تعرّفي معنا إلى الأحذية الأكثر أنوثة على الإطلاق!

الثلاثاء 11-08-2015 16:37

يؤدي الحذاء دوراً أساسياً في أناقة كلّ سيّدة، ويُعتبر أحد أبرز الاكسسوارات وأكثرها أهميّة في أيّ إطلالة نرغب في تنسيقها. ولهذا قدّم مصممو الأزياء والاكسسوارات أجمل تصاميم الأحذية في هذا الموسم وأكثرها أنوثة لتتألّق بها السيّدات بأرقى أسلوب وأكثره جمالاً.
وقد لاحظنا كيف طغت على التصميمات اللمسات الأنثوية الناعمة والجاذبة، إن كان من ناحية الأقمشة المستخدمة كالدانتيل، أو الساتان، أو الشبك، بالإضافة إلى الجلود الفاخرة. ومن ناحية الألوان، ثمة الزهري، والأبيض، والفوشيا، والأحمر، والفضي، والذهبي، فيما ثمة موادّ تستخدم هي: الكريستال، والريش، والأحجار الملوّنة...
وأجمل هذه التصاميم رأيناها لدى كلّ من: Dolce&Gabbana، Gucci، Gianvito Rossi، Tom Ford، Sophia Webster، miu miu، Rochas، وغيرها.
بإمكانك تنسيق أيّ من هذه الأحذية الرائعة مع أيّ من إطلالاتك، مهما كانت بسيطة لتضيفي اللمسات الأنثوية الراقية والجذابة عليها. وكلّ ما عليك فعله هو مشاهدة خياراتنا المتنوّعة واختيار منها ما يُعجبك وما يناسب أسلوبك وذوقك.

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