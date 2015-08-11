هل سيؤثر الزواج في أناقة أمل بوشوشة؟

شهد هذا الأسبوع حفل زفاف أمل بوشوشة بمشاركة عدد كبير من المشاهير والنجوم العرب. وقد اختارت أمل فستانين للعرس بدلاً من فستان واحد. ويعود السبب في ذلك إلى عشقها للموضة، إذ تسعى دائماً لمواكبة أحدث وأبرز خطوط الموضة العالمية. لكن السؤال إن كان الزواج سيؤثر في أناقة أمل بوشوشة وفي خيارتها العصرية؟

إنّ الزواج يفرض نمطاً مُعيّناً على إطلالات الزوجة وأسلوبها في الموضة، إلا أننا لا نعتقد أنّ هذا الأمر سينطبق على أمل بوشوشة، لأنها منذ دخولها عالم الشهرة والأضواء رسمت لنفسها خطاً متفرداً ونمطاً معيّناً، جمع بين العصري والكلاسيكي، كما بين الأنثوي الجذاب وبين العمليّ المريح، مما جعلها إحدى أيقونات الموضة في العالم العربي، خصوصاً أنها ملهمة الكثير من السيّدات اللواتي يُقلّدنها أو يستوحين منها.

تختار أمل في الصباح الملابس المُريحة كالجينز، والقمصان القطنية، مع الأحذية الرياضية وحقائب اليد الكبيرة. أمّا للمساء، فتتألق بأجمل تصاميم الفساتين من دور أزياء محليّة وعالميّة، مع الإكسسوارات المميزة من المجوهرات الفاخرة وحقائب اليد والأحذية الرسمية. أمّا لزفافها فقد وقع اختيار أمل على مصمّم الأزياء اللبناني أنطوان القارح، الذي وقّع فستانين لها عوضاً عن فستان واحد؛ الأول فخم جداً وتصميمه مستوحى من فساتين الأميرات، فيما الثاني أنثوي بقصّة ذيل السمكة ومكشوف الظهر.

نأمل ألا يتبدّل أسلوب أمل المميّز في الموضة بعد الزفاف، وأن تحافظ على حيوتها وعصريتها وجاذبيتها.

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