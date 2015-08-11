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فنانو مصر ينعون نور الشريف : « رحل مصدر إلهامنا »

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نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، النجم الكبير نور الشريف، الذى وافته المنية منذ ساعات قليلة، حيث أصدرت بيانا صحفيا جاء فيه:

“تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الأسى النجم الكبير نور الشريف، الذى قدم للفن المصرى العديد من الأعمال الهامة، وكانت مسيرته طريقا يحتذى به، نسأل الله أن يعفو عنه ويرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان، البقاء لله، إن لله وإنا إليه راجعون”.

الفنان أشرف ذكي

الفنان أشرف ذكي

كما نعى الفنان القدير محمود ياسين وهو يبكى صديقه الراحل نور الشريف قائلا:” حبيبى الله يرحمه أنا مصدوم ومصر خسرت خسارة كبيرة وضخمه، فقدت نجما وفنانا وأستاذا لا يتكرر ربنا يعوض لأنه كان الخير كله فى أدائه وفى فنه وفى ثقافته حتى فى صداقته لكل زملائه، ومهما تكلمت مفيش كلام يجازى ويكافئ هذا الفنان العظيم والبقاء لله”.

محمود ياسين

محمود ياسين

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود: إن العالم العربى فقد برحيل الفنان الكبير نور الشريف، حصنا منيعا من الحصون المدافعة دوما عن قيمة الفن المصرى والعربى، مشيرة إلى أن أعماله التى قدمها كانت ولاتزال ملهمة ومعلمة للأجيال الجديدة.

صفاء أبو السعود

صفاء أبو السعود

 

وأيضًا نشر الفنان صلاح عبد الله عددًا من الصور التى تجمعه بالفنان الراحل نور الشريف وكتب: “مع السلامة يا نور عينى يا نور قلبى يا نور الفن اللى هيفضل يلالى.. مع السلامة يا أستاذى يا حبيبى يا صديقى العزيز الغالى.. مع السلامة يا مشوارى من ” كتيبة الإعدام لحد دم الغزال والدالى”.

صلاح عبدالله ونور الشريف

صلاح عبدالله ونور الشريف

 

كما قطع الفنان القدير محمود عبد العزيز والإعلامية بوسى شلبى إجازتهما الصيفية من الساحل الشمالى لحضور جنازة الفنان نور الشريف.

محمود عبدالعزيز

محمود عبدالعزيز

كما عبر الفنان راغب علامه عن حزنة الشديد من خلال تغريدة له :

تغريدة راغب علامة

تغريدة راغب علامة

 

 

كما نعى الفنان القدير حسين فهمى الراحل نور الشريف قائلا: كنا أصدقاء.. وهفتقده بشكل كبير.. مضيفًا أن مصر خسرت رجلا وفنانا عظيما لن يعوضه التاريخ الفنى، لافتا إلى أن عام 2015 خسرنا فنانين عظماء مثل الراحل سامى العدل ونور الشريف وعمر الشريف وغيرهم.

حسين فهمي

حسين فهمي

 

نشر النجم الشاب حسن الرداد صورة و هو يٌقبل النجم الراحل نور الشريف عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير ” إنستجرام ” ، وعلق الرداد عليها: ” يا حبيبى يا أبويا يا أستاذى، وداعًا الأستاذ نور الشريف يا أطيب وأجمل إنسان، اسأل الله أن يلهمنا الصبر على فراقك وأن يدخلك الجنة مع الأبرار إن شاء الله ” .

حسن الرداد ونور الشريف

حسن الرداد ونور الشريف

يذكر أن الفنان نور الشريف توفى اليوم بعد صراع طويل مع المرض ، و من المقرر تشييع الجثمان غدا الأربعاء من مسجد الشرطة بالسادس من أكتوبر . 

 

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