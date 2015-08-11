أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فالديز: رحيلي عن برشلونة لم يكن بالصورة المرجوة

Google+ Print
فالديز: رحيلي عن برشلونة لم يكن بالصورة المرجوة فالديز: رحيلي عن برشلونة لم يكن بالصورة المرجوة

(إفي): قال حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني فيكتور فالديز يوم الثلاثاء إنه رحيله عن فريقه السابق برشلونة لم يكن بـ"الصورة المرجوة"، ولو كان الأمر بيده لأقدم على تغييره.

واسترجع فالديز مع المذيع الكولومبي مارلون بيسيرا في مقابلة أهم اللحظات في مسيرته ومن ضمنها الإصابة التي تعرض لها أمام سيلتا في كامب نو وما حدث في الأيام اللاحقة.

وصرح الحارس "كان هناك خطأ وبصفتي القائد ضغطت على الحكم الذي كان احتسب ركلة جزاء من خارج المنطقة ضدنا في مباراة أخرى، الحكم هذه المرة اتفق مع رأيي واحتسب ركلة حرة، هذا الأمر غير حياتي، لو كانت احتسبت ركلة جزاء لما تعرضت للإصابة".

وأشار فالديز إلى أنه اضطر للسفر لأوجسبورح للخضوع لعلاج وهذا ما تسبب في ابتعاده عن الأضواء وعودته للحياة العادية.

وأضاف الحارس "عدت لاحتساء القهوة والدفع بالعملات المعدنية وكنت أشتري تذكرة الترام وأذهب لوحدي مستندا على العكاز، أصبحت وحيدا مجددا".

وأكمل فالديز "وداعي للبرسا لم يكن بالشكل المنتظر، لأنه بكل تأكيد كان ينتظر المزيد منه ولكن هنالك جزء أيضا يتعلق بشخصيتي".

وأوضح الحارس إنه كان من قام بعزل وابعاد نفسه لذا فهو لا يزال يندم على هذا الأمر حتى الأن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع