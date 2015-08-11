فالديز: رحيلي عن برشلونة لم يكن بالصورة المرجوة

(إفي): قال حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني فيكتور فالديز يوم الثلاثاء إنه رحيله عن فريقه السابق برشلونة لم يكن بـ"الصورة المرجوة"، ولو كان الأمر بيده لأقدم على تغييره.

واسترجع فالديز مع المذيع الكولومبي مارلون بيسيرا في مقابلة أهم اللحظات في مسيرته ومن ضمنها الإصابة التي تعرض لها أمام سيلتا في كامب نو وما حدث في الأيام اللاحقة.

وصرح الحارس "كان هناك خطأ وبصفتي القائد ضغطت على الحكم الذي كان احتسب ركلة جزاء من خارج المنطقة ضدنا في مباراة أخرى، الحكم هذه المرة اتفق مع رأيي واحتسب ركلة حرة، هذا الأمر غير حياتي، لو كانت احتسبت ركلة جزاء لما تعرضت للإصابة".

وأشار فالديز إلى أنه اضطر للسفر لأوجسبورح للخضوع لعلاج وهذا ما تسبب في ابتعاده عن الأضواء وعودته للحياة العادية.

وأضاف الحارس "عدت لاحتساء القهوة والدفع بالعملات المعدنية وكنت أشتري تذكرة الترام وأذهب لوحدي مستندا على العكاز، أصبحت وحيدا مجددا".

وأكمل فالديز "وداعي للبرسا لم يكن بالشكل المنتظر، لأنه بكل تأكيد كان ينتظر المزيد منه ولكن هنالك جزء أيضا يتعلق بشخصيتي".

وأوضح الحارس إنه كان من قام بعزل وابعاد نفسه لذا فهو لا يزال يندم على هذا الأمر حتى الأن.