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دجيكو في تدريبات روما .. والصفقة تعلن رسميا خلال ساعات

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دجيكو في تدريبات روما .. والصفقة تعلن رسميا خلال ساعات دجيكو في تدريبات روما .. والصفقة تعلن رسميا خلال ساعات

يعلن روما خلال ساعات صفقة انتقال إدين دجيكو مهاجم مانشستر سيتي رسميا بعد أيام من وصوله للعاصمة الإيطالية.

وتعطل إتمام صفقة دجيكو بسبب عدم وجود مكان للاعبين غير المنتميين لدول الاتحاد الأوروبي.

وظهر دجيكو في تدريبات الذئاب الجماعية لأول مرة يوم الثلاثاء قبل إعلان الصفقة رسميا.

ومن المنتظر أن يعلن روما صفقة دجيكو رسميا عقب إتمام صفقة انتقال البارجوياني انطونيو ساناباريا إلى سبورتنج خيخون على سبيل الإعارة.

وأشارت سكاي سبورت الإيطالية أن النادييان ينهيان الصفقة يوم الثلاثاء، مما يفتح الباب لإعلان صفقة دجيكو.

وضم روما كل من محمد صلاح وياجو فالكي هذا الصيف.

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