تشكيل السوبر - رافينيا يرافق سواريز وميسي في هجوم برشلونة.. وأزمة دفاعية لسيفيليا

بسبب المرض يغيب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن تشكيل برشلونة أمام سيفيليا في لقاء السوبر الأوروبي. وعلى غير المتوقع غاب بيدرو رودريجز وظهر رافينيا أساسيا.

برشلونة بطل دوري أبطال أوروبا يواجه سيفيليا بطل الدوري الأوروبي في لقاء السوبر الأوروبي.

ويظهر الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي في تشكيل برشلونة بينما يشارك جيريمي ماثيو في مركز الظهير الأيسر.

بينما يجلس منير الحدادي وبيدو على مقاعد البدلاء. ويحرس مارك أندريه تير شتيجن مرمى برشلونة.

وفيما يلي تشكيل برشلونة بالكامل في لقاء السوبر الأوروبي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: دانييل ألفيش - جيرارد بيكيه - خافيير ماسكيرانو - جيريمي ماثيو.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش - أندريس إنيستا - رافينيا.

الهجوم: ميسي - سواريز.

بينما جاء تشكيل سيفيليا اضطراريا بسبب الإصابات. إذ يشارك لاعب الوسط جريجورز كريشوياك في خط الدفاع بدلا من الوسط.

وفيما يلي تشكيل سيفيليا بالكامل:

حراسة المرمى: بيتو.

الدفاع: كوكي - عادل رامي - كريشوياك - بينوا تريموليناس.

الوسط: بانيجا - كروهن ديهلي - فيسنتي إيبورا - ماركو رييس - فيكتور فيتولو.

الهجوم: كيفن جاميرو.