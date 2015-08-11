الدفاع المدنى بالوادى الجديد يسيطر على حريق بمطعم وجبات سريعة

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق شب فى مطعم وكافيه بشارع النبوى المهندس أمام كلية التربية حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من إطفاء الحريق الذى التهم محتويات المطعم ولم يسفر عن أى وفيات أو إصابات وجارٍ تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى إخطارًا يفيد نشوب حريق بأحد مطاعم الوجبات السريعة أمام كلية التربية وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمت السيطرة عليه بعد أن التهمت النيران كل محتويات المطعم قبل أن تمتد للمناطق السكنية المحيطه بالمطعم وتم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة التى أمرت بندب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وكشف أسباب نشوبه وتباشر تحقيقاتها فى الواقعة.