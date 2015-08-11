مصرع موظف بمستشفى جامعة المنصورة بعد سقوطه بغرفة الأسانسير

لقى موظف بمستشفى الطلبة بجامعة المنصورة مصرعه بعد سقوطه فى غرفة مصعد مستشفى الطلبة بالجامعة، بعد تعطله لمدة ساعة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة بوصول منير موسى زكى محمود، موظف بمستشفى الطلبة بجامعة المنصورة، إلى مستشفى الطوارئ فى حالة حرجة بعد سقوطه من مصعد مستشفى الطالبة .

وكشفت التحريات عن صعود الموظف مع إحدى الحالات وأثناء نزوله استقلوا المصعد وبعد توقفه فى أحد الأدوار لمدة ساعة حاول الخروج مع أحد زملائه ومرافق للحالة وتمكن الاثنان من الخروج وأثناء محاولته الخروج سقط داخل غرفة الأسانسير وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ وبعد محاولة إنقاذه فارق الحياة لإصابته بارتجاج فى المخ ونزيف داخلى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9764 إدارى أول المنصورة لسنة 2015 وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.