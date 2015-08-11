أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع موظف بمستشفى جامعة المنصورة بعد سقوطه بغرفة الأسانسير

Google+ Print
مصرع موظف بمستشفى جامعة المنصورة بعد سقوطه بغرفة الأسانسير مصرع موظف بمستشفى جامعة المنصورة بعد سقوطه بغرفة الأسانسير
لقى موظف بمستشفى الطلبة بجامعة المنصورة مصرعه بعد سقوطه فى غرفة مصعد مستشفى الطلبة بالجامعة، بعد تعطله لمدة ساعة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من الرائد شريف أبو النجا رئيس مباحث قسم أول المنصورة بوصول منير موسى زكى محمود، موظف بمستشفى الطلبة بجامعة المنصورة، إلى مستشفى الطوارئ فى حالة حرجة بعد سقوطه من مصعد مستشفى الطالبة .

وكشفت التحريات عن صعود الموظف مع إحدى الحالات وأثناء نزوله استقلوا المصعد وبعد توقفه فى أحد الأدوار لمدة ساعة حاول الخروج مع أحد زملائه ومرافق للحالة وتمكن الاثنان من الخروج وأثناء محاولته الخروج سقط داخل غرفة الأسانسير وتم نقله إلى مستشفى الطوارئ وبعد محاولة إنقاذه فارق الحياة لإصابته بارتجاج فى المخ ونزيف داخلى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9764 إدارى أول المنصورة لسنة 2015 وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365