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الطب البيطرى بأسوان يعدم 12 كيلو لحوم مجهولة المصدر

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الطب البيطرى بأسوان يعدم 12 كيلو لحوم مجهولة المصدر الطب البيطرى بأسوان يعدم 12 كيلو لحوم مجهولة المصدر
قامت اليوم لجنة تفتيش على السلع الغذائية بأسوان، شاركت فيها قطاعات الصحة والطب البيطرى والتموين والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإعدام 9 كيلو ورآك فراخ وإعدام 3 كيلو كبدة وقوانص، لكونها مجهولة المصدر، وذلك بمعرفة مديرية الطب البيطرى.

وذلك بعد اكتشاف أن كل المضبوطات معدة للعرض لدى عدد من المحلات والمطاعم الواقعة بمنطقة أطلس ونطاق حى غرب بمدينة أسوان.. وكانت اللجنة تستهدف التأكد من صلاحية المعروض السلعى للاستهلاك الآدمى وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وكما أسفرت الجهود عن تحرير 6 محاضر مخالفات تموينية متنوعة.

وتم تحرير ومصادرة 5 جنح مخالفات صحية وجار عرض المحاضر على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365