أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر أمنى: الترحيلات تتسلم أبو العلا ماضى من طرة عقب قرار إخلاء سبيله

Google+ Print
مصدر أمنى: الترحيلات تتسلم أبو العلا ماضى من طرة عقب قرار إخلاء سبيله مصدر أمنى: الترحيلات تتسلم أبو العلا ماضى من طرة عقب قرار إخلاء سبيله
أكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن قوة أمنية تحركت بصحبة مأمورية من إدارة الترحيلات بمديرية أمن الجيزة، بقيادة العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة الترحيلات، متوجهة إلى سجن طرة لتسلم أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، المتهم بالتحريض على أحداث بين السرايات، بعد قرار إخلاء سبيله.

وذلك بعدما انتهت نيابة قسم الجيزة من إجراءات صحة الإفراج عن المتهم ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.

وحتى الآن لم تتحدد الجهة، التى سيتوجه إليها ماضى، وما إذا كان سيذهب إلى مديرية أمن الجيزة، أو قسم الجيزة أو أكتوبر.

وكانت أخلت محكمة جنايات الجيزة سبيل أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، بضمان محل إقامته فى اتهامه بالتحريض على أحداث ميدان النهضة، وبين السرايات، التى راح ضحيتها 23 قتيلا و367 مصابا.
>وكان أجرى فريق من نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى، المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة، التحقيق مع ماضى، وذلك داخل مقر حبسه فى سجن طرة، نظرا لصعوبة نقل المتهمين إلى سراى النيابة فى شارع ربيع الجيزي، بسبب الظروف الأمنية، التى تمر بها البلاد، وتكرار أعمال العنف والشغب على فترات متلاحقة فى الجيزة.

ووجهت النيابة للمتهم اتهامات تكوين عصابة مسلحة لترويع المواطنين الآمنين والتحريض على قتل والشروع فى قتل وإصابة حوالى 300 شخص من المجنى عليهم فى أحداث النهضة، بالإضافة إلى اتهامات تحريض أعضاء جماعة الإخوان على القتل وإمداد المتظاهرين بالأموال والأسلحة، فضلا عن اتهامات البلطجة وتهديد الأمن الداخلى للبلاد.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365